Kaffrine bien approvisionnée à l’approche de la Tabaski

Le marché est très bien approvisionné à Kaffrine d’après le chef du service régional du commerce de Kaffrine, El Hadji Yoro Fall. Ce dernier fait état de l’approvisionnement correct des marchés de la région en oignons et pommes de terre et des produits prisés durant la fête de la tabaski qui sera célébrée dans cinq jours. “Le marché est correctement approvisionné en denrées de consommation”, a-t-il déclaré.













El Hadji Yoro Fall a indiqué que la région de Kaffrine disposait d’un stock de 250 tonnes d’oignon local, réparti entre les départements de Kaffrine (107 tonnes), Koungheul (60 tonnes), Birkelane (50 tonnes) et Malem Hodar (40 tonnes). S’agissant des prix, le chef du service régional du commerce fait savoir que dans les départements de Kaffrine et Birkelane, ils varient entre 5000 Fcfa et 7000 Fcfa le sac, et entre 350 Fcfa et 400 Fcfa le kilogramme.









Pour les départements de Koungheul et Malem-Hodar, les prix varient entre 6000 Fcfa à 7500 Fcfa le sac, et entre 400 Fcfa à 500 Fcfa, le kilogramme au détail. “En ce qui concerne la pomme de terre, nous avons relevé un stock de 150 tonnes réparties comme suit : Kaffrine (110 tonnes), Koungheul (20 tonnes), Birkelane (10 tonnes) et Malem-Hodar (10 tonnes)’’, a-t-il assuré. Selon lui, les prix appliqués à Kaffrine et Birkelane varient entre 11000 Fcfa à 12000 Fcfa le sac et entre 500 francs CFA à 700 Fcfa le kilogramme au détail. M. Fall a ajouté qu’en ce qui concerne les départements de Koungheul et Malem-Hodar, les prix se situent entre 12000 Fcfa à 12500 Fcfa le sac, et entre 500 Fcfa et 700 Fcfa le kilogramme.









De plus, par rapport aux autres produits utilisés, Elhadj Yoro Fall souligne qu'à l'exception du riz indien et du riz local, les stocks sont satisfaisants et les prix sont à la baisse au niveau du riz parfumé par rapport à la semaine précédente. Pour ce qui est de l’huile de palme raffinée, la tendance est baissière et l’approvisionnement est correct sur le marché tandis que pour le sucre, le gaz tous formats, le lait toutes variétés confondues, la farine, le ciment et le Fer toutes catégories confondues, on note une stabilité des stocks et des prix.









“Cette semaine, on a noté un approvisionnement correct du marché pour tous les produits. En prélude de la fête de Tabaski, les opérations de surveillance menées par les agents du service régional du commerce montrent que le marché est bien approvisionné en oignon et en huile et les prix sont stables. Par contre pour la pomme de terre, le niveau d’approvisionnement n’est pas encore satisfaisant. Cette situation s’explique par le fait que les commerçants se montrent frileux à s’approvisionner en quantité du fait de la nature périssable du produit”, a ajouté au final El Hadji Yoro Fall.