Kaffrine: Des étudiants de l’Ucad risquent l’expulsion et demandent de l’aide

Les étudiants ressortissants de la région de Kaffrine de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) vont être déguerpis aujourd’hui de leur logement qu’ils occupent à Dakar. Ils en ont fait l’annonce ce matin lors d’ un point de presse qui s’est tenu au lycée Babacar Cobar Ndao de Kaffrine. Ces derniers qui demandent une prise en charge de leur logement par les autorités ont voulu déloger leurs camarades lycéens. En fin de compte, ils sont revenus à la raison après l’intervention de plusieurs acteurs éducatifs.









Pour cause, ils risquent d’être délogés car ils ne s'acquittent plus du loyer de leur logement et risquent d'être délogés par leur bailleur. “Nous sommes confrontés à une situation catastrophique du fait que nous risquons d’ être délogés par nos bailleurs”, ont-ils laissé entendre arguant “ne percevoir que 2,2 millions de Fcfa de subvention pour 9 communes et 7027 étudiants”.









C’est insuffisant car nous ne disposons que d’un seul appartement composé de deux chambres et d’un salon pour tout ce nombre », indique Pape Fall, membre de l’Amicale de la fédération départementale des étudiants de Kaffrine et porte-parole du jour. En effet, depuis quelque temps, ces étudiants peinent à régulariser leur loyer. Aujourd'hui, ils lancent un appel à l’aide en direction de leurs autorités, en particulier le président de Conseil départemental de Kaffrine et la mairie de Kaffrine pour qu’une solution soit vite trouvée.









Pape Fall et ses camarades crient leur désarroi et demandent aux bonnes volontés de leur venir en aide. Ils demandent aux autorités d’augmenter la subvention et de prendre en charge au moins quatre appartements.