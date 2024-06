Kaffrine-Dialogue social et la négociation collective: L'inspection régionale du travail renforce la capacité des acteurs de la presse

Dans le cadre du plan national de renforcement du dialogue social (Pnrds), le ministère du Travail à travers l'inspection régionale du travail et de la sécurité sociale a organisé du 05 au 06 juin, à la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Kaffrine (Cciak), un atelier de renforcement de capacités sur les méthodes et techniques en matière de dialogue social et de négociation collective à l'intention des acteurs de la presse de la région de Kaffrine.











Selon l'inspecteur régional du travail et de la sécurité sociale de Kaffrine, Ibrahima Ndiour, cette formation est une occasion de passer au crible la convention collective nationale du secteur de la presse.





« Aujourd'hui, vu l'ampleur de la précarité des travailleurs dans ce secteur de la presse , il est nécessaire de trouver des solutions durables », a-t-il indiqué.









Ainsi, pour y remédier, il a invité les travailleurs à se rapprocher de l''Institution de Prévoyance Retraites du Sénégal (Ipres) pour savoir si les cotisations ont été versées.









Pour lui, le dialogue social est le véritable outil pour arrondir les angles entre l'État, le patronat et les salariés, afin que l'application de cette convention soit effective dans les meilleures conditions.









Interpellé sur le problème de la non-application des textes par les acteurs de médias, l'autorité trouve que c'est déplorable et qu'il faut nécessairement ‘’un dialogue social, sincère et inclusif’’ dans les entreprises pour trouver des solutions à ce problème.