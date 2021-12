Kaffrine : La DER/FJ ouvre un point nano-crédit et finance des jeunes agri-preneurs

(Kaffrine, envoyé spécial) - Les femmes et les jeunes du département de Kaffrine n’ont plus besoin d’aller contracter des crédits auprès des usuriers pour démarrer ou booster leurs activités génératrices de revenus. Ils ont désormais accès au nano-crédit. En effet, la Délégation générale à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), dans le cadre du déploiement du service financier de proximité dans l'ensemble des départements du Sénégal, a installé un point nano-crédit à Kaffrine. Lequel a été inauguré, ce mardi 28 décembre, par le ministre délégué général de la DER/FJ, Papa Amadou Sarr, en présence du ministre Abdoulaye Saydou Sow, du Gouverneur, du président du conseil départemental de Kaffrine, du maire Abdoulaye Wilane, entre autres.





Plus de 1 800 bénéficiaires et près de 3 350 crédits octroyés pour un volume global de plus de 207 millions





Installé dans les locaux de la Chambre de commerce, ce point nano-crédit de la DER/FJ de Kaffrine a démarré ses activités depuis le mois de mai dernier. Et à la date du 25 décembre 2021, il a enrôlé 1 836 bénéficiaires et octroyé 3 344 crédits pour un volume global de 207 millions 625 mille francs Cfa, avec un taux de remboursement estimé à 90%. Lequel est jugé « satisfaisant ». Ici, la demande est forte également car beaucoup de villages environnants viennent effectuer leur demande de crédit dans ce seul point nano de la capitale régionale. Et pour élargir l’offre, le patron de la DER/FJ s’est engagé à ouvrir un deuxième point.





Il a également répondu favorablement à la requête de la présidente du réseau des femmes transformatrices de Kaffrine qui demande d’augmenter la fourchette du nano-crédit jusqu’à 500 000 francs Cfa et de passer la maturité de 3 à 6 mois.





Plus de 3 milliards de financement octroyés à Kaffrine en 3 ans





Évoquant les réalisations de la DER/FJ dans la région, Papa Amadou Sarr renseigne que son institution de financement public, depuis sa création en 2018, a octroyé près de 3 milliards 200 millions de francs Cfa de financement à Kaffrine. Un montant réparti entre 13 200 bénéficiaires directs dont 75% de femmes. En effet, la répartition de ces financements par guichet de la DER/FJ s’établit comme suit : nano-crédit (229 025 000 francs Cfa pour 2664 bénéficiaires) ; micro-crédits (596 475 000 francs Cfa pour 2420 bénéficiaires) ; soutien aux TPE et PME (1 185 616 484 francs Cfa pour 110 bénéficiaires) et enfin, chaîne de valeur (1 129 528 984 francs Cfa pour 8 258 bénéficiaires).





L’agriculture représente le secteur le plus doté avec 41% de financement





Ces financements de la DER/FJ sont répartis par secteurs d’activités. L’agriculture représente le secteur le plus doté en financement pour 41% de l’allocation globale faite à la région, suivie de l’élevage 32% et des services 17%. Ceci témoigne d’une volonté réelle de structurer les filières d’activités traditionnelles pour une plus grande professionnalisation tout en diversifiant l’investissement dans les secteurs participant à l’économie de la région pour éviter une concentration des ressources.





Pour la structuration et le financement de la chaîne de valeur sel, il signale que 96 millions de francs Cfa ont été octroyés par la DER/FJ dans toute la région de Kaffrine.





Plus de 4 500 jeunes et femmes formés





En plus de ces financements, la DER/FJ, selon son délégué général, a formé plus de 4 500 jeunes et femmes dans la région de Kaffrine.





Le travail de la DER/FJ salué et magnifié





Les réalisations de la DER/FJ au plan national ont été saluées et magnifiées par le maire de Kaffrine. « Je voudrais saluer un enfant prodige, un digne Sénégalais qui, malgré son jeune âge, est en train de donner satisfaction à sa famille, à ses congénères mais à tous ceux qui ont cru à la vision prospective et aux politiques publiques structurelles, au sens positif du terme, que le Président Macky Sall est en train de mettre en œuvre depuis 2012. Je veux parler de cet homme au style managérial pragmatique mais à la culture républicaine, empreinte de loyauté et qui, à la faveur de la confiance du Chef de l’Etat, est en train de sortir de la pauvreté des jeunes et des femmes par la promotion de l’employabilité mais la mise en œuvre d’une stratégie de financement destinée à capacité non seulement les jeunes mais les femmes », a laissé entendre Abdoulaye Wilane.





« L’équité territoriale, l’efficience et l’efficacité dans le financement ont été respectées à Kaffrine »





Le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, pour sa part, a soutenu que la DER/FJ a bien respecté les principes de l’équité territoriale, l’efficience et l’efficacité dans le financement à Kaffrine. A ce titre, Abdoulaye Saydou Sow a tenu à féliciter Papa Amadou Sarr et son équipe.





24 jeunes agri-preneurs financés pour un montant global de plus de 58 millions





Au cours de la rencontre, le ministre délégué général de la DER/FJ a également procédé à la remise de financement aux jeunes bénéficiaires du projet Agri-jeunes à Kaffrine. Dans le cadre de l’exécution de ce programme, il renseigne qu’à ce jour, la DER/FJ a validé une enveloppe globale de plus de 421 millions de francs Cfa en comité d’investissement, en partenariat avec Agri-jeunes, ANCAR et le ministère de l’Agriculture. Et aujourd’hui, 24 jeunes ont reçu leur financement pour un montant global de plus de 58 millions de francs Cfa.