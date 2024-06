Kaffrine: Le conseil régional de la consommation s’aligne à la baisse des prix

Le gouverneur de Kaffrine, El Hadj Bouya Amar, s’est félicité de l’entente trouvée entre les grossistes, commerçants, meuniers et consommateurs suite au conseil régional de la consommation tenu ce vendredi à Kaffrine. Cette rencontre a permis d’ examiner et de valider les nouveaux prix des denrées de première nécessité qui auront cours dans toute la région, à compter de ce samedi 29 juin suite à l’annonce de réduction du coût des denrées alimentaires essentielles et du ciment décidé par le gouvernement du Sénégal.





C’est pourquoi le conseil régional de la consommation de Kaffrine a révisé les prix lors d’une réunion tenue à la Gouvernance de Kaffrine. De nombreux produits ont vu leurs tarifs ajustés conformément à la nouvelle grille de tarification en se basant sur le différentiel de transport applicable aux prix des produits administrés.





Ainsi, la baguette de pain de 60 grammes coûtera désormais 55 F CFA dans les départements de Kaffrine, Birkelane et Malem Hodar et 60 Fcfa dans le département de Koungheul. Dans le même temps, le format de 115 g sera vendu à 100 F CFA. De plus, le format standard de 200 g est quant à lui vendu sur toute l’étendue de la région à 175 Fcfa tandis que le format de 230 g est vendu à 200 F CFA. A noter que, l’huile de palme raffinée subit aussi une révision de ses prix, avec le bidon de 20 litres fixé à 18940 Fcfa. Ce qui abaisse le prix du litre à 1010 F CFA.





En ce qui concerne la farine de blé (type 55), le sac de 50 kg est passé à 15875 Fcfa soit 325 Fcfa le kilogramme au détail, à Kaffrine, Birkelane et Malem Hodar. Dans la même lancée, le sac est vendu à 16000 FCFA le kilogramme dans le département de Koungheul soit 325 kg le kilogramme. Pareil pour la farine améliorée où le prix du sac est fixé à 16375 Fcfa soit 325 Fcfa le kilogramme. Enfin, la tonne de ciment de type 32,5R, sera vendue à 75000 Fcfa dans les trois départements de Malem Hodar, Birkelane et Kaffrine soit 3750 le sac. Dans le département de Koungheul, la tonne de ciment va être vendue à 77500 Fcfa soit 3875 Fcfa le sac.