Kaffrine : Le nouveau “Beuleup” Ndoucoumane célébré

La grande famille Ndaocounda de Kaffrine a organisé, le samedi 29 juin 2024, la cérémonie d'intronisation du nouveau "Beuleup" Momar Talla Ndieme Ndao. C’est en présence du gouverneur de Kaffrine, El Hadj Bouya Amar, de Momar Talla Ndao, secrétaire d'État au ministère de l'Urbanisme, et de Bacary Sarr, secrétaire d’État auprès du ministre de la Culture, des Sports et de la Jeunesse.



«Le 'Beuleup' incarne la continuité des traditions en lien avec la sagesse des ancêtres et un rappel pour s'inspirer d'une bonne pratique de gouvernance dans la conduite des affaires publiques», a souligné Bacary Sarr.



Selon lui, le rôle du "Beuleup" est primordial pour guider la communauté, mais aussi pour préserver et promouvoir les valeurs culturelles. «Le chef de l'État et son Premier ministre sont attachés à la revalorisation des patrimoines matériel et immatériel. C'est pourquoi le gouvernement réitère son engagement à soutenir le patrimoine qui est l'un des piliers de la renaissance africaine», a-t-il rapporté.



"À travers la Direction du patrimoine culturel au cours de la présente gestion budgétaire, j'assure l'engagement de mon département", a promis le secrétaire d’État à la Culture et aux Industries créatives.



Cet événement constitue "un facteur d'inclusion remarquable d'un repère pour la famille Ndao, mais également pour toute la population sénégalaise face à la menace d'une perte de l'héritage culturel et du désintérêt de la jeunesse dans ce contexte de mondialisation", a déclaré Momath Talla Ndao, secrétaire d'État au ministère de l'Urbanisme et au Logement.



À retenir que le nouveau "Beuleup" Momar Talla Ndieme Ndao est né en 1947 à Kaffrine. Il est le petit-fils du dernier "Beuleup" Ibrahima Ndao.