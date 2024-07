Kaffrine: les travaux de curage de caniveaux lancés en marge de la journée “Setal sunu réew”

La deuxième journée nationale de nettoiement « sétal sunu réew » initiée par le Président de la République a été l’occasion pour les autorités d’engager des opérations de curage de caniveaux et de déversoirs des eaux de ruissellement de quartiers dans la région de Kaffrine. C’est ainsi que le lancement des opérations de curage des caniveaux du marché central de Kaffrine a été effectué en plus du nettoiement et de l’assainissement des déversoirs des eaux de ruissellement au niveau du quartier de Médina Baye de Kaffrine.











Dans son discours, le maire de Kaffrine, Abdoulaye Sow a souligné l'importance de telles initiatives pour renforcer la participation citoyenne.









Par cette même occasion, le Secrétaire d'Etat à l'Urbanisme et au Logement, Momath Talla Ndao en a profité pour lancer les travaux du curage des caniveaux avec l'équipe technique qu'il va déployer à Kaffrine.













Cette dernière va rester pour perpétuer le travail pour un temps donné dans le but d’apporter des solutions aux inondations.