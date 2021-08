Kaffrine - Montée de colère à Gniby : Le Sous-préfet coupe le forage, les populations privées d’eau depuis une semaine

La situation devient préoccupante dans le village de Gniby où l’eau est devenue une denrée introuvable depuis que le sous-préfet a décidé de couper le forage qui alimente la localité et ses environs. Au bord de la colère, les populations menacent et mettent encore l'État en garde.





« Au moment où Macky Sall remue ciel et terre pour l'approvisionnement en eau potable du monde rural, le sous-préfet de Gniby coupe les robinets en plein hivernage. Depuis plus d’une semaine, le forage de Thion dans la commune de Gniby a été arbitrairement et sauvagement coupé mettant les populations dans le désarroi total », proteste vigoureusement une voix autorisée qui déplore le fait que les populations de Gniby soient privées d’eau depuis des jours.





Dans une réaction parvenue à Seneweb, ce dernier rappelle que le forage de Thion qui existe depuis plus d’une trentaine d’années, alimente plusieurs villages dont le mythique village de Dioumada. « Il fonctionnait bien et était bien géré par un comité villageois démocratiquement mis en place par les populations locales. Nous pouvons même dire que le forage de Thion était bien un levier de développement local permettant aux populations de faire des investissements dans leur terroir », souligne-t-il.





Ainsi, face au refus des populations de confier le forage à l’Ofor, « le sous préfet a voulu procéder au chantage en coupant tout simplement les robinets en cette période d’hivernage, de canicule et de pandémie sans donc se préoccuper du drame humain (manque d’eau) causé par une décision. L'Etat n’ayant jamais été un bon gestionnaire, les populations ont bien raison de refuser l’aventure en acceptant de changer une équipe qui gagne, une équipe qui a toujours bien géré le forage en toute transparence et démocratiquement », renchérit-il.