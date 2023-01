Kaffrine : il y a dix ans à Sikilo, un accident avait fait 26 morts

L’accident qui a fait 39 morts et 101 blessés rappelle de mauvais souvenirs aux habitants de Sikilo, lieu du drame, dans le département de Kaffrine. L’Observateur rappelle qu’il y a dix ans, la collision entre un bus «Niokolo» et «camion malien» avait coûté la vie à 26 personnes.



Parmi les victimes, on comptait des étudiants, des agents de l’État, des footballeurs, notamment. Une vingtaine de blessés avaient été recensés en plus.



Cette tranche de la route Nationale 1, à la sortie de Kaffrine, vers Tamba, est redoutée par les chauffeurs pour les accidents qui s’y produisent fréquemment. L’Observateur rapporte que la plupart d’entre eux font des prières au moment de la traverser.