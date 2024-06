Kaffrine: Pose de la première pierre du mausolée du "Beuleup" Ibrahima Ndao

Au-delà de la cérémonie d’intronisation du "Beuleup" Momar Talla Ndiémé Ndao le samedi 29 juin, la pose de première pierre du mausolée du "Beuleup" Ibrahima Ndao a été réalisée par le secrétaire d’État à l’Urbanisme et au Logement Momath Talla Ndao et le secrétaire d’État à la Culture et aux Industries créatives Bacary Sarr. D’après le premier nommé, la réalisation de cet édifice permettra de matérialiser un haut lieu de rassemblement et de commémoration d'un grand chef de canton.





La célébration du « Beuleup Ndoucoumane » à travers la pose de la première pierre du mausolée de « Beuleup » Ibrahima Ndao, est du ressort de la politique de l’État en matière de préservation et de valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel dans le processus de reconstitution mémorielle des peuples africains, a indiqué Bacary Sarr.