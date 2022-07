Kafountine : Après le drame, la municipalité à l'heure de la prévention et de la sensibilisation

Quelques jours après le chavirement d'une pirogue faisant 15 morts au large de Kafountine, l'équipe municipale de Kafountine à sa tête le maire a initié un forum avec l'ensemble des couches concernées et en collaboration avec les autorités militaires et administratives pour prévenir et sensibiliser sur ce fléau.





" Nul n'ignore depuis un certain temps, Kafountine est devenue un point de départ à l'immigration irrégulière, souvent qui vire au drame" déclare le commandant de la brigade de gendarmerie de Diouloulou, l'adjudant chef Sarr. Ce dernier ayant magnifié la tenue de ce forum, qui a double cachet, orienté vers la prévention et la sensibilisation, exhorte les responsables des structures de jeunesse, les parents, les leaders d'opinion, les chefs de villages à les aider dans la prévention, à prévenir les départs. " S'il y a départ, cela veut dire que nous avons échoué", dixit le commandant de la brigade de la gendarmerie de Diouloulou.





Selon le maire de Kafountine David Diatta, le contexte de la tragédie qui a eu le dimanche 27 juin dernier à hauteur des îles Ilol et Kassel, a motivé la tenue de ce forum. Le maire de confier : " Nous avons décidé de prendre désormais cette question à bras le corps, comme notre commune se retrouve en point de départ". Ce forum initié en collaboration avec le brigade de gendarmerie de Diouloulou, la sous-préfecture de Kataba 1, est réalisé pour permettre d'avoir un élan local de lutte contre l'immigration irrégulière, explique David Diatta, tout en se disant être conscient que c'est un phénomène mondial, et conscient que les États sont assez limités par rapport à ce fléau, mais pas question de baisser les bras.

Cependant, l'édile de Kafountine déplore le fait que la commune qu'il dirige, connue comme zone économique, attractive, zone touristique soit devenue une zone de départ pour les jeunes en quête d'un avenir meilleur, et qui tentent l'immigration irrégulière. Chose qui donne une mauvaise image, une image négative de la zone au niveau national, comme international. Kafountine doit retourner à sa vocation attractive renchérit, David Diatta.