Kahi: la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale expliquée aux jeunes membres d’organisations communautaires

Une initiative du collège des jeunes ruraux du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) a permis à des jeunes membres de diverses organisations à Kahi, une commune de Kaffrine, d’être formés sur les questions de droit ayant rapport avec la loi d’orientation agro- sylvo pastorale et halieutique.





Au cours des débats, certains participants ont plaidé pour plus d’accompagnement des paysans par l’Etat et surtout, permettre aux jeunes d’accéder à la terre et disposer de semences.





”Nous sommes ici aujourd’hui pour échanger avec les jeunes ruraux sur la révision de la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale et halieutique, qui a vingt ans cette année, car créée en 2004”, a expliqué le chargé du programme ”Insertion et installation des jeunes dans les différentes chaînes de valeur”, au Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (Cncr), Mamadou Diop.





Au terme de cette rencontre de formation, de sensibilisation et de partage d’information sur cette loi, il a plaidé pour sa révision avec l’ensemble des acteurs, notamment les jeunes ruraux qui en sont à la base.