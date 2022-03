Kahône: Les populations contre l'arrêté du maire interdisant la vente de poissons et de légumes dans les maisons

Interdiction de vente de légumes et poissons dans les maisons à Kahone

Les population de Kahône sont très remontées contre leur maire qui, à travers un arrêté interdit la vente de poissons et de légumes dans leurs maisons. Ces habitants dénoncent cette décision qu'ils jugent illégale car elle les oblige à aller vendre au marché. Sur ce, un avocat a été commis pour faire annuler l'arrêté.





"Aujourdhui, tout Kahône dans son ensemble rejette totalement l'arrêté du maire portant interdiction de la vente de poissons et de légumes à titre privé et individuel. Depuis1994, l'activité économique a été libéralisée au Sénégal avec un cadre juridique consistant avec des lois et règlements concernant la vente sur la voie et lieux publics. Maintenant, ces femmes-là n'occupent pas la voie publique, elles ont le droit de vendre des poissons et légumes dans leurs propres maisons. Pour qui se prend le maire pour leur interdire cette vente privée et individuelle?" s'interroge-t-il.





"En plus, le marché de Kahône n'est même pas un marché spécialisé pour interdire aujourd'hui ou de dire que telle femme doit vendre tel produit et cette décision même relève de la direction du commerce intérieur d'interdire ou d'autoriser la vente d'un produit au Sénégal. Ce n'est pas au maire encore une fois de prendre cette décision", précise leur porte-parole El Hadji Daouda Sarr sur Rfm.





Avant d'ajouter : "Plus grave encore, avec nos investigations minutieuses, nous avons découvert que le fournisseur de poisson avec qui la mairie collabore se trouve être le cousin du maire. Voilà un conflit d'intérêt manifeste. Vu cette situation tendue, avec notre avocat, nous avons décidé de faire une requête d'annulation de cet arrêté au niveau de la Cour suprême. Et si toutefois la municipalité insiste sur cette mesure-là, à intimider avec la gendarmerie ces braves femmes, elle nous verra sur son chemin", conclut-il.