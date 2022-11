Kalidou Koulibaly : « C’est dommage qu’on ait pris ce but »

Kalidou Koulibaly, le capitaine des Lions a été interrogé sur Bein sport à la fin du match contre le Qatar, ce vendredi 25 novembre, lors de la deuxième sortie des Lions. Voici la réaction du défenseur sénégalais qui analyse le match, les raisons du but encaissé. Il revient aussi sur le match perdu contre les Pays-Bas.





« On a marqué au bon moment. On savait que l’équipe du Qatar allait rester en bloc et allait nous contrer. On a bien réagi sur les contres qu’ils avaient, on a marqué au bon moment. Maintenant, c’est dommage qu’on ait pris ce but. On sait que la Coupe du Monde, ça se joue sur des détails. Sur un changement de côté, on pensait qu’il n’y avait pas de danger et on a pris ce but. Il faut vraiment être sur ses gardes jusqu’à la fin.