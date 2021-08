Kalidou Koulibaly offre deux ambulances et du matériel médical à son village et à l'hôpital de Ourossogui

L’international sénégalais Kalidou Koulibaly a offert vendredi deux ambulances médicalisées et du matériel médical au village de Ngano, dans la commune de Ndendory, dans le département de Kanel, ainsi qu’à l’hôpital de Ourossogui, a constaté l’APS.

Outre les deux ambulances médicalisées, le matériel est composé de chaises roulantes, de fauteuils, de matelas, de masques et de gel hydro-alcoolique.

‘’En février dernier, on a eu à échanger avec l’infirmier chef de poste de Ngano d’où nos parents sont originaires et nous avons eu des retours comme quoi il manquait du matériel médical dont une ambulance. Et nous avons commencé à nous organiser afin de trouver ce matériel médical et Kalidou a eu écho du centre hospitalier de Ourossogui où il y avait pareil manquement’’, a expliqué Seydou Koulibaly, un frère du donateur, venu le représenter à la cérémonie

‘’Depuis mon arrivée à la tête de ce poste de santé, j’ai senti le besoin de le renforcer en matériel médical pour que la population puisse en bénéficier. J’ai donc lancé un appel envers Kalidou Koulibaly par le biais de son petit frère qui a eu un écho favorable’’, a expliqué Idrissa Diallo, l’infirmier chef de poste de Ngano, qui a salué le geste du défenseur de Naples (Italie).

Quant au docteur Ousmane Guèye, le directeur de l’hôpital d’Ourossogui, il a apprécié très positivement ce ‘’geste de haute portée, de citoyenneté, de patriotisme’’.

Il a ajouté que c’est un geste d’un ‘’digne fils de la région de Matam qui n’a pas oublié d’où il vient’’ et qui, aujourd’hui, se tourne vers son terroir pour ‘’pouvoir appuyer les populations tout en sachant que l’Etat ne peut pas tout faire’’.