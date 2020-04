Kany Bèye : «Macky et Mansour Faye complotent sur le dos des Sénégalais»

Le maire socialiste de la commune de Ndoulo se veut formel : La seule motivation pour Macky Sall de confier la gestion de l’aide alimentaire se résume à comploter sur le dos des Sénégalais.







Selon Kany Bèye, si Macky Sall a doté son gendre Mansour Faye d’un «super-ministère», ce n’est que pour l’armer pour des activités illicites.





«En vérité, le complot entre le Président Macky Sall et Mansour Faye ne date pas d’aujourd’hui. Et ces deux-là complotent sur le dos des Sénégalais. En quoi ce gendre du chef de l’État est-il plus méritant que les millions d’autres Sénégalais. Mais malheureusement, c’est encore le peuple sénégalais qui va encore en pâtir», dit-il.