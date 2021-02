Kaolack : 850 kg de chanvre indien d'une valeur de 68 millions saisis par la douane

Les unités douanières (de la brigade mobile de Kaolack et celle de Nioro) de la Subdivision des douanes de Kaolack viennent de réussir une prouesse. En effet, la brigade mobile de Kaolack, entre vendredi et dimanche a pu mettre la main sur 8 colis de chanvre indien dans les localités de Diaglé et de Latmingué, soit 400 kg, d’une valeur sur le marché illicite de 32.000.000 fcfa.Ce mercredi, c’est autour de la BM de Nioro de s’illustrer avec une saisie de 9 colis de chanvre indiens, d’un poids total de 450 kg et d’une valeur de 36.000.000 Fcfa, dans le secteur de Santhie Mor Mbaye.