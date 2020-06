Kaolack / Actes de vandalisme : Les proches de Mariama Sarr condamnent

(Kaolack) - C'est dans un désarroi total et une consternation que les proches du maire Mariama Sarr ont déploré les actes de vandalisme perpétrés dans la nuit du mercredi à jeudi par des manifestants chez madame le ministre à Dialègne.Au cours d'un point de presse, les partisans de Mariama Sarr, représentés par, entre autres, madame Diegane Wone Ly et Mamadou Lamine Ly, ont condamné avec la dernière énergie ces actes "inconscients et irresponsables que ni la morale, le patriotisme et le bon sens ne justifient".Selon Mamadou Mbadji, "les actes de vandalisme, les saccages, les attroupements et autres comportements d'indiscipline risquent de nous écarter de l'essentiel. Aujourd'hui il n'y a qu'une lutte qui vaille : celle qui doit nous mener à la victoire contre cette pandémie. Cependant, c'est le lieu d'exprimer nos remerciements aux chefs religieux de Kaolack qui ont condamné fermement le comportement des manifestants et appelé à l'apaisement", souligne-t-il."Par ailleurs, ajoute-t-il, nous lançons un appel solennel aux leaders d'opinion, aux relais communautaires et aux organisations de jeunes et de femmes à un engagement résolu et unitaire derrière le président Macky Sall pour une meilleure protection des populations".