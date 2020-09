Kaolack : Diamiyatou Ansaroudine présente son programme triennal au Khalife de Medina Baye

A l'issue de plusieurs séances de travail, le bureau Diamiyatou Ansaroudine et l'ensemble des délégués nationaux se sont rendus chez le khalife de Medina Baye ce samedi 27 septembre pour rendre compte de leur travail triennal.Selon le président de Diamiyatou Ansaroudine, Cheikh Mounhamina Niass, " l'objet de l'audience était de rendre compte au nouveau Khalife Cheikh Mahi Ibrahima Niass des résultats des travaux et de lui confirmer notre allégeance et solliciter des prières pour la réalisation du programme triennal d'actions et d'investissements qui s'articule autour de cinq axes tels que la mobilisation qui est un acte fondateur.Il vise à mobiliser et organiser les disciples de Cheikh Ibrahima Niass pour un islam de paix et de développement. Il y a aussi un axe articulé autour de la culture, un autre sur l'économie, un sur l'infrastructure et enfin un axe transversal d'appui, d'administration aux différentes instances d'organisation.Par ailleurs, Diamiyatou Ansaroudine appelle à la mobilisation de tous les musulmans.Le khalife Cheikh Mahi Ibrahima Niass, prenant la parole, a prié pour la paix dans le monde entier et renouvelé son soutien à toutes les institutions que le feu khalife a laissées derrière lui.