Kaolack : dix kilos de cocaïne saisis, les cinq étaient bien cachés à Léona Niassène

Deux ressortissants maliens sont tombés avec dix kilogrammes de cocaïne. La drogue a été saisie en deux temps. Vendredi 28 avril vers 9 heures, un individu en provenance de la Gambie et dont le comportement suspect attire l’attention des douaniers sénégalais, est arrêté à Karang. La fouille de son sac permet de découvrir qu’il voyageait avec 5,4 kg de cocaïne. Valeur de la marchandise : 432 millions de francs CFA.



D’après L’Observateur, qui évoque de cette affaire dans son édition de ce mardi, le Malien ne tardera pas à coopérer. Il désigne son compatriote Lassana Sangaré comme le destinataire du colis illicite. Ce dernier, souffle-t-il aux douaniers, l’attend à la gare routière de Karang d’où il doit partir pour Kaolack après réception de la cocaïne.



Piégé par son complice, qui lui annonce son arrivée à la gare routière, Lassana Sangaré est également arrêté alors qu’il espérer récupérer sans frais les 5,4 kg de drogue dure. Les deux mis en cause ont été remis aux éléments du commissariat de Fatick.



Mais une semaine plus tard, vendredi 5 mai, rebondissement dans l’affaire. Le juge du tribunal de Fatick, qui instruit le dossier, apprend qu’une autre importante quantité de cocaïne est dissimulée dans la chambre de Lassana Sangaré, à Léona Niassène, à Kaolack. Les éléments du commissariat de Ndorong ainsi que l’Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) sont saisis.



Une perquisition des lieux permet de mettre la main sur cinq kg de cocaïne. Au cours de l’opération, les policiers font tomber un autre complice de Lassana Sangaré, qui apparaît comme l’élément central de ce trafic.



Le trio est inculpé par le juge d’instruction du tribunal de Fatick chargé de leur dossier.