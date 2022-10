Kaolack : Du nouveau dans l'affaire de la jeune fille retrouvée morte à Ndiockel

Une autopsie pour une femme retrouvée morte à Dya

On en sait plus sur l'affaire de la jeune fille âgée de 17 ans retrouvé morte et abandonnée en pleine brousse entre le village de Ndiokel peul dans la commune de Dya. Ce douloureux événement continue de défrayer la chronique dans la région de Kaolack.





Selon une source bien renseignée, ce lundi, son corps sans vie a été transféré à l'hôpital de Grand-Yoff pour une expertise médicale. D'après une autre source, la victime portait par devers elle un téléphone portable et c'est ce téléphone qui a permis aux hommes en bleu d'identifier un numéro par lequel ils ont puis retrouver ses parents qui sont toujours sous le choc. Ces derniers auraient été même convoqués et entendus par les enquêteurs de la gendarmerie de Gadiaye.

Le comité de lutte contre les violences faites aux femmes, qui s'est indigné de cet acte ignoble, demande que justice soit rendue.