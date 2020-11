Kaolack / Gamou 2020 : 316 individus interpellés par la police

À ce jour, 316 individus ont été interpellés ou arrêtés pour des motifs divers et variés, dont 65 pour vérification d'identité.Aussi, en cette période de pandémie, 199 personnes ont été interpellées pour non port de masque. Les contrôles ont permis encore de mettre la main sur 10 individus pour ivresse manifeste sur la voie publique, 04 autres pour détention de chanvre indien aux fins d'usage dont 03 déjà déférés au parquet.Encore, quelques individus ont été appréhendés pour des délits de délinquance : 03 pour rixe sur la voie publique, 18 pour vol dont 3 en flagrant délit. Pour les autres, l'enquête est en cours. Et la sécurité routière n'a pas été en reste.Au cours de ces opérations, la police a mis en fourrière 32 véhicules, immobilisé 35 motos et saisi 624 pièces. Malgré tous ces moyens déployés par le service régional de sécurité publique (commissariat central, police de Ndorong...), on note 26 accidents de la route, dont 8 ont occasionné des dégâts matériels, 18 avec des incidences corporelles et 27 victimes dont 23 hommes et 4 femmes.