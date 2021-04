Kaolack: Incinération de 6 tonnes de drogue et de médicaments d'une valeur 2 milliards

Kaolack: Incinération de 6 tonnes de drogue et de médicaments d

La direction régionale de la douane à Kaolack zone (centre) a procédé ce jeudi à l'incinération de 6 tonnes de drogue et de médicaments prohibés estimées à 892.222 .300FCFA .





« Il s'agit de 5 tones 515 de chanvre indien, 892.millions de médicaments prohibés ainsi que des produits avariés », a précisé le colonel Bourama Diémé de la direction régionale de la douane de Kaolack, en présence du gouverneur de région. Ainsi, il fait appel à la nécessité de la collaboration des services de douanes et les populations. Il a en effet, souligné que c'est un travail de synergie des actions qui a abouti à ce résultat.





Docteur Ibrahima Diop représentant du syndicat des pharmaciens s'est félicité quant à lui du travail des forces de défense et de sécurité. Il a profité de l'occasion pour lancer un message pour la ratification, l'adoption de la convention Médi-crime car la trafic de médicaments qui doit être criminalisé selon lui.

Le gouverneur de la région Alioune Badara Mbengue s'est félicité du travail du chef de la subvention et se l'ensemble de ses collaborateurs qui concourent à traquer, à appréhender pour mettre aux arrêt ces fossoyeurs de l'économie sénégalaise. Il ajoute que c’est une quantité énorme de drogue et de médicaments d'une valeur totale 2 milliards. Avant d'inviter, par ailleurs, invité les trafiquants et leurs transporteurs à se ressaisir et à tourner le dos à cette activité.