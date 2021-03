Kaolack : L'hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass doté d’un important lot de matériel médical

Réception de don à l'hôpital el Hadji Ibrahima Niass de Kaolack

L'Union Islamique, avec le prix international Cheikh Ibrahima Niass pour le récital du Saint Coran dans ces actions, a remis un important lot de matériel médical à l’hôpital régional Elhadji Ibrahima Niass de Kaolack.





« Nous avons choisi l’hôpital Elhadj Ibrahima Niass, parce que c’est la plus grande structure sanitaire de Kaolack et qui accueille le plus grand nombre de malades qui viennent même souvent des autres localités de la sous-région. Dès que nous avons reçu le matériel, automatiquement nos pensées se tournent vers cet hôpital », a déclaré Ousmane Cissé, vice-président de l’organisation.





Ousmane Cissé note que le matériel vient de la France et est une initiative pour aider la société. Un acte qu'ils promettent de renouveler à chaque fois qu'ils en ont les moyens, au profit de Kaolack, un ville carrefour où l'effort de tout un chacun compte.