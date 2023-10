Kaolack: La BR cerne un charlatan gambien qui avait escroqué une immigrée

Une dame établie en Italie a été grugée de plus d'un million de F cfa par un charlatan de nationalité gambienne. F.Diop a constaté que ses activités ne prospéraient plus en Europe et elle tombait malade. Afin de conjurer ce sort, elle décida de s'attacher les services d'un "faiseur de miracle " M.Chiam résidant à Kaolack. Ce dernier aurait promis de faire fructifier les affaires de la dame.





Le charlatan a envoyé, à sa cliente, via Gp, des talismans, une bague et une eau destinée à des bains mystiques. Le ressortissant gambien a transféré à la dame basée en Italie, une vidéo dans laquelle, il a multiplié des billets de banque suite à des incantations.





Espérant avoir affaire à un faiseur de miracle, F.Diop lui a envoyé de l'argent jusqu'à atteindre la somme de 1 357 000 f cfa selon des sources de Seneweb proches du parquet.





Plus tard, la dame a compris qu'elle a été roulée dans la farine parce que le charlatan n'a pas respecté ses engagements. Ainsi la victime a déposé une plainte par procuration.