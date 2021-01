Kaolack : Le calvaire des populations de Léona privées d'eau depuis 72 heures

A Kaolack, les habitants de Léona crient leur ras-le-bol. Ils ont toutes les difficultés du monde pour voir le liquide précieux couler du robinet. Et il leur faut veiller jusqu'à trois heures du matin pour avoir de l'eau, mais avec une faible pression.Face à cette situation, les populations, déboussolées, font la queue pour chercher de l'eau dans les bornes fontaines du quartier.Depuis trois jours, l'eau ne coule plus des robinets. Pour s'approvisionner, en eau, elles ont recours à la vieille tradition, contraintes de se rendre au niveau des bornes fontaines ou des puits." Nous n'avons pas d'eau depuis plusieurs jours. Pour en trouver, nous venons ici très tôt mais la queue est si longue que parfois on se décourage. En plus, nous n'arrivons même pas à avoir un seau d'eau. Le liquide ne coule pas à flot ", proteste la dame Khady Fall trouvée à la borne fontaine de Léona.Ces populations interpellent les autorités en charge de la question pour retrouver l'eau dans les meilleurs délais surtout en ces périodes d'épidémie.