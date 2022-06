Kaolack : Le Nouvel ambassadeur de l'Algérie en visite à Médina Baye

Cheikh Mahi NIass

Nouvellement accrédité dans notre pays, l’ambassadeur Boualem Chebihi de la république d’Algérie a effectué, ce mercredi, une visite de courtoisie auprès du khalife de la Fayda Cheikh Mouhamadou Mahi Niasse, à Medina Baye Baye.





A sa sortie, l'ambassadeur a confié que cette visite intervient dans un contexte particulier, après le retour d'une mission réussie du khalife général de Médina Baye au Soudan.





"Nous étions venus solliciter aussi des prières auprès de lui, dans sa nouvelle initiative qui s'articule autour du rapprochement des pays qui partagent des défis dans tous domaines.”





Pour ce qui est de l'institut islamique qu'il a visité, l'ambassadeur, après avoir discuté avec la direction de l’établissement, a dit toute sa satisfaction de la diversité du corps professoral et de la capacité de l'institut et s'engage à apporter sa contribution en termes d'appui et de contacts avec les établissements d’enseignement islamique qui sont en Algérie, pour que l'institut renforce son rayonnement spirituel.





Pour sa part, Mouna Amina Niass, directeur de l'Institut franco-arabe de Médina Baye, a rappelé les relations entre Médina Baye Niass et l'Algérie qui datent de longues années: " Notre hôte était venu demander des prières et raffermir les relations entre les deux pays. Il a promis d'aider l'institut islamique en collaboration avec les techniciens de l'Algérie pour voir comment appuyer cet établissement qui regroupe des pensionnaires issus de tous les continents".