Kaolack : Le Préfet annonce la fermeture du marché central, samedi

Le préfet du département de Kaolack a annoncé la fermeture du marché central de Kaolack, pour ce samedi 29 janvier 2021. Akhmed Tidiane Thiaw justifie cette décision par la lutte contre les encombrements.Suivie d'un grand nettoiement, cette initiative, selon M. Thiaw, rentre dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus dont la propagation est favorisée et facilitée par les encombrements et l'insalubrité dans les lieux recevant du public." Après cette première intervention, nous décidons de fermer pour nettoyer le marché central tous les dimanches.Cette mesure va débuter à compter du dimanche 05 févier 2021. Si cette option fait de bons résultats relatifs à la régression des cas de Covid-19, tant mieux.Au cas échéant, nous allons élargir ces mesures dans les autres lieux recevant du public.Même la réglementation des heures d'ouvertures et de fermetures pourra être de mise, mais pour le moment, nous allons procéder à ces dispositifs", annonce-t-il.