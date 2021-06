Kaolack : Les 4 membres d'une même famille et leur chauffeur qui ont péri dans un accident identifiés

Il s'agit d'une collision entre une voiture de type " 07 places" et un véhicule " Peugeot" sur la route de Kavil (région de Kaolack). Les 04 membres d'une même famille et leur chauffeur ont tous péri dans ce tragique accident. Parmi les victimes, l'on peut citer Diatou Thiam, Adjia Thiam, Awa Mbow et une fillette du nom de Rokhy Touré. Le chauffeur quant à lui répondait au nom de Momath Ndiaye. La famille est établie à Sam (commune de Kaolack) oû auront d'ailleurs lieu les funérailles...