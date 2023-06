Kaolack : Les manifestants confondent la maison de Me El Hadji Diouf à celle de….

A l’image de la capitale sénégalaise, Dakar, où les affrontements entre forces de l’ordre et jeunes se sont déroulés toute la journée d’hier, les régions n’ont pas été en reste.



A Kaolack, les manifestants ont attaqué la maison de la ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, Mariama Sarr, et celle du Directeur général de la Senelec, Papa Mademba Biteye. Selon Les Échos, les préposés à la sécurité ont réussi à les repousser même si des vitres ont été brisées chez la ministre.



Pour la troisième tentative, les manifestants visaient la maison de Me El Hadji Diouf, avocat de l’ex-masseuse Adji Sarr. Le journal souligne qu’ils l’ont confondue avec celle d’un petit fils de Baye Niass. Pas de détails sur les dégâts.