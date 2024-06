Kaolack : Les premières pluies de la saison isolent la zone de Pakane

Les premières pluies de l'hivernage 2024 ont causé d'importantes perturbations dans la zone de Pakane, localité située dans la commune de Médina Sabah, dans le département de Nioro. Avec seulement 24,8 mm de précipitations, Pakane est déjà coupée du reste du monde, rendant le quotidien des habitants extrêmement difficile.







« Il n'y a pas d'autre voie pour rallier ces villages. Dès la première pluie, ils deviennent inaccessibles. Les routes impraticables dès les premières averses obligent les habitants à marcher de longues distances pour traverser la vallée inondée, une tâche ardue pour les adultes comme pour les enfants », déplore un habitant de la zone. Ce qui a des conséquences graves, notamment sur l'accès aux soins de santé. Les autochtones peinent à atteindre les structures sanitaires, ce qui met en danger la vie des malades. « Nous ne pouvons pas transporter un malade dans ces conditions. C'est trop difficile pour nous, surtout en cette période d'hivernage », explique un résident, soulignant l'urgence de la situation.





Les habitants de Pakane et des localités environnantes hausse le ton et demandent de l'aide. « Même une simple piste de production serait un grand soulagement. Nous sommes vraiment désespérés et frustrés », lance un des intervenants sur iRadio.





« Il est urgent de mettre en place des infrastructures adaptées, pour éviter que chaque saison des pluies ne se transforme pas en cauchemar pour les populations. Des solutions telles que la construction de pistes rurales ou la réhabilitation des routes existantes pourraient grandement améliorer la situation », suggère-t-il.





Mais Pacane n'est pas un cas isolé. Les premières pluies ont également touché d'autres localités comme la commune de Nioro qui a enregistré 18,4 mm de pluie, Taïba Niassène 14,5 mm, Wakunguna 18,5 mm. Partout, les mêmes scènes : routes impraticables, zones coupées du reste du pays.