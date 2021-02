Kaolack : Les "Patriotes" prêts à "donner leurs vies" pour leur leader

Les militants et partisans du parti Pastef du département de Kaolack ont manifesté leur colère ce soir au cours d'un point de presse sur les accusations portées contre leur leader Ousmane Sonko.Selon Eli Joseph Coly, chargé de communication départemental de Pastef, les populations font face à un complot ourdi par le président de la république Macky Sall et son ministre de l'Intérieur Felix Antione Dione ."Nous sommes indignés de voir la démocratie sénégalaise reculer à ce point; instrumentalisée, un ministre de l'Intérieur chargé de faire sale boulot, il a réussi le cas Karim et Khalifa Sall mais celui de ne passera pas", a menacé Elie Joseph Coly.Les Sénégalais, soutient-il, " sont meurtris de cette manœuvre politique menée contre la personne du député Ousmane Sonko".Et à l'en croire, ce point de presse est juste la première phase de leur plan d'action car, les "Patriotes" sont "prêts à donner leur vie pour leur leader car le pays est en jeu".