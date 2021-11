Kaolack : Ouverture de la 6eme édition Foire internationale (FIKA)

La 6eme édition de la Foire internationale de Kaolack (FIKA) a démarré ce samedi 30 octobre 2021 au complexe Coeur de ville. Le lancement officiel a été présidé par le secrétaire général du ministre Commerce et des petites et moyennes entreprises Samba Ndao. En présence de plusieurs autres autorités dont l’homme d’affaires Baye Ciss, du gouverneur de Kaolack Alioune Badara Mbengue, des autorités des pays de la sous-région, la Gambie et la Mauritanie choisis comme invités d'honneur. Sans compter la famille du Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass Baye, parrain de cet événement. Le thème retenu pour cette année est,"L'investissement privé national : Une solution durable pour l'emploi des jeunes".

Samba Ndao, secrétaire général du ministre Commerce des petites et moyennes entreprises a salué cette initiative de la chambre de commerce de Kaolack avec à sa tête l'homme d’affaires Serigne Mboup, une manifestation commerciale favorisant les échanges économiques entre les pays de la sous-région.

Selon Samba Ndao, représentant du ministre Commerce et des petites et moyennes entreprises, « l'institutionnalisation, depuis 6 ans de la foire Internationale de Kaolack (FIKA) participe de cette dynamique de repositionnement de cette ville comme le poumon de l'économie nationale et du pôle Sine-Saloum. Cette cité et son hinterland ont toujours été au coeur du commerce et des échanges du pays et grâce à l'engagement du secteur privé notamment des chambres consulaires régionales, avec, à leur tête les présidents Serigne Mboup et El Hadji Seyni Seck, Kaolack demeure plus que jamais une plaque tournante sur laquelle il faut compter pour une mise en œuvre réussie du plan Sénégal émergent ( PSE) ».





Revenant sur le choix du parrain El Hadji Ibrahima Niass M. Ndao estime que les organisateurs ne se sont pas trompés tour en réaffirmant la dimension internationale de l'événement





Il a cité à en exemple l'immense domaine agricole (Toll Baye) de Taiba Niassene que le khalife est en train de ressusciter avec le soutien de l’Etat.

Le président Serigne Mboup pour sa part a soutenu que le complexe " Coeur de ville " est devenu une grande plateforme avec la première télévision régionale du pays et qu’ avant, personne ne pouvait y accéder pour des raisons plus ou moins mystérieuse. Concernant le port de Kaolack, il rappelle qu’avant 2010, il recevait au plus deux bateaux par an, alors qu’aujourd'hui plus de 300 y accostent . « Nous voulons que Kaolack retrouve son lustre d'antan ", dit-il.

Par ailleurs, Serigne Mboup a lancé un appel à toutes les femmes de profiter des opportunités d’affaires offertes par la FIKA.