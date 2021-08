Kaolack / Pénurie d’eau à Lyndiane : Le ras-le-bol des populations

Lyndiane, une banlieue ouvrière de la commune de Kaolack connaît depuis plus d’une semaine une pénurie d’eau qui fait sortir ces familles, dont le chef de ménage travaille à l’unité industrielle de la Sonacos, de leur réserve habituelle. En cause, une pièce de rechange du forage installée par leur employeur d’un coût de 17 millions.