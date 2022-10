[Vidéo] Kaolack : Récit émouvant sur l'héritage de l'Imam Ndao, un mois après son décès

Récit émouvant sur l'héritage de l'Imam Ndao

Cela fait presque un mois que l’Imam Alioune Badara Ndao nous a quittés. Ce prêcheur et enseignant, inconnu jusqu'en 2015, était sorti de sa clandestinité à cause d'une supposée affaire ''d'apologie du terrorisme'', ''association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste'' et ''blanchiment de capitaux''. Arrêté puis emprisonné, il sera relaxé après avoir passé près de trois ans derrière les barreaux.





Quatre ans après sa libération, Imam Ndao a été emporté par une maladie. Il laisse derrière lui des daaras, une école franco-arabe et une mosquée dans son fief à Ngane, quartier périphérique de Kaolack. Un héritage que ses proches tentent de faire rayonner tant bien que mal. Reportage.