Kaolack : Saisie de 7 tonnes de chanvre indien d’une valeur d’un milliard en 2020

La subdivision des douanes de Kaolack a mis la main sur 7 tonnes de chanvre indien. La drogue, saisie en 2020, est estimée à plus d’un milliard de Fcfa.Mame Assane Cissé, chef de la subdivision, faisait le bilan annuel des affaires contentieuses et des saisies relatives au trafic de drogue et de médicaments.Repris par Walf Quotidien, le gabelou renseigne que ses éléments ont interpellé 32 personnes au cours de la même année.Les affaires contentieuses qui s’élèvent à 1.772, ont permis de récupérer plus de 743 millions de Fcfa sous forme d’amendes.En outre, les douaniers ont mobilisé près de 10 milliards de recettes budgétaires durant l’année écoulée.