Kaolack : Serigne Mboup annonce la création de 500 emplois jeunes en partenariat avec Sonatel

Serigne Mboup annonce la création de 500 emplois jeunes en partenariat avec Sonatel

Le maire de la ville de Kaolack a informé, mardi lors d’un point de presse, que la collectivité territoriale va contribuer à la création de 500 emplois en partenariat avec l’opérateur public de télécommunications Sonatel. Serigne Mboup s’est aussi prononcé sur le bilan de 4 mois de gestion de son équipe.





Comme prévu dans sa politique de bonne gouvernance, d'éthique et de transparence, le maire de la commune de Kaolack a fait face à la presse pour se livrer à un exercice d’échanges et de communication sur l'état d'avancement des projets et programmes qui ont été déroulés depuis son installation.





“ Nous avons fait un compte-rendu durant le mois de ramadan; actuellement nous avons mis en place un programme sur l’axe Setal (assainissement) qui s’est traduit par l’organisation de journées de propreté et des travaux pré-hivernal. Pour ce qui est du budget, la mairie n'a rien dépensé à ce niveau car rien n'a pas été prévu à cet effet" dit-il. En ce qui concerne des inondations, le maire a souligné qu’il y a des zones naturellement inondables pour lesquelles la mairie a prévu de lancer un programme d’actions citoyennes dans les quartiers avec la formation de groupes d’intervention locale.





Par ailleurs, il a expliqué que la mise en place du budget se fait progressivement et que les ajustements nécessaires se feront à travers notamment un session de virement de crédits.