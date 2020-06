Kaolack : Sibassor va se doter d'une usine de transformation d'ordures en énergie et en carburant

Une usine de transformation d'ordures en énergie et en carburant sera bientôt installée à Kaolack plus précisément à Sibassor. L'annonce a été faite hier en marge d'une visite de prospection en présence des partenaires.







« Nous sommes venus faire une visite de prospection dans le but de voir la faisabilité d'installation d'une usine de transformation d'ordures en énergie et en carburant », a soutenu Djiby Kalidou Niang, maire de Sibassor. Le projet consiste à promouvoir le développement de Sibassor et créer des emplois.





Pour Yaya Mamadou Diaw, expert en développement, cette activité rentre dans le cadre d'une installation d'une usine pilote de transformation d'ordures en énergie et en carburant. « C'est un projet inclusif dans lequel toute la population, particulièrement les jeunes seront les principaux acteurs et seront formés aux activités de l'usine. Les 80% des nouveaux métiers ne sont pas connus. Nous comptons sur les jeunes avec la formation en technologies et numériques » en vue de la création d'emplois, ajoute-t-il.