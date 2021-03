Kaolack: Soulagement pour les étudiants kaolackois expulsés de leurs logements

Soulagement pour les étudiants de Kaolack à l'UASZ

Les étudiants ressortissants de Kaolack à l'université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) peuvent pousser un ouf de soulagement. Expulsés de leurs logements par leur bailleur, faute de paiement, ils ont retrouvé le sourire grâce à une bonne volonté et autorité de Kaolack.





En effet, dans une sortie récente, ces étudiants réclamaient à la mairie le versement de la subvention qui leur est destinée. « La situation de l’Amicale des Etudiants Ressortissants de la région de Kaolack à Ziguinchor (AERKA/ZIG) est très précaire. Depuis trois années, cette structure qui regroupe l’ensemble des étudiants Kaolackois orientés à UASZ n’a reçu aucune subvention ou aide venant de la mairie. Ces étudiants sont laissés à leur sort sans aucune assistance de la part des autorités de Kaolack. Cette année, une centaine de nouveaux bacheliers ont été orientés à Ziguinchor en plus de ceux qui sont déjà là », a déclaré Cheikh Barham Thiam, président de l’amicale.