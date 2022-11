Kaolack : un crocodile capturé à Fass Ridwane

C’est la psychose à Kaolack plus particulièrement au quartier Fass Ridwane depuis qu’un crocodile avait été aperçu et filmé. D’après LeQuotidien, il a été finalement capturé. L’opération, qui a mobilisé des éléments des services des Eaux et Forêts de la région et des sapeurs-pompiers venus de Dakar, a été menée vendredi dernier. Mais, des habitants ne sont pas tranquilles. Selon certains, l’animal capturé est différent de celui qui a été filmé sur les mêmes lieux.



A Fass Ridwane, dans la commune de Kaolack, une dame a assuré qu’un crocodile voulait s’attaquer à ses canards, en octobre dernier. Un boa aurait été pris dans le même quartier, entouré d’eau et de hautes herbes.