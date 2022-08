Kaolack : Une histoire de jalousie entre co-épouses a failli virer au drame

A Kaolack, une histoire de jalousie entre co-épouses a failli virer au drame. Elle met aux prises la première épouse Adja Thiam et sa co-épouse Astou Thiam habitant dans le paisible quartier de Sam dans la commune de Kaolack. Leur époux est Modou-Modou en Europe. Il semblerait que la première épouse ne digère pas l'arrivée de la seconde. Elle ne se fait pas à l'idée de devoir partager son époux. Astou Thiam vient de revenir d'une lune de miel avec son époux.





Depuis son retour, la jalousie maladive de Adja Thiam s'est accentuée. Pour peu, elle s'en prend à sa co-épouse, nous ont confié les proches de l'époux.





Astou Thiam relate la cause de ce qui a failli mal tourner. " Le mardi passé, à l'heure du déjeuner, ma grande sœur avait envoyé un enfant appeler ma co-épouse pour manger. Cette dernière a renvoyé l'enfant en lui intimant de ne pas mettre ses pieds dans sa chambre. Elle sort et s'en prend à ma sœur en lui disant de ne plus jamais l'appeler car elle n'a rien à partager avec elle. " Astou Thiam va prendre la défense de sa sœur et s'en est suivi un échange violent de propos accentués par des insultes qui fusent de partout entre les co-épouses. Adji Thiam finit par la menacer de mort avant de regagner sa chambre, lui promettant de mettre ses menaces à exécution lorsque les gens venus assister à la scène seront partis. Par peur, Astou Thiam s'en est ouverte à ses parents qui habitent dans le quartier Léona Niassène. Ces derniers, sans perdre une minute, se rendent au domicile conjugal de leur fille. Sur place, ils décident de corriger Adja Thiam.

" Lorsque la co-épouse à ma grande sœur a informé ses parents, ils sont venus et se sont mis à bastonner ma grande sœur. Ils ont fermé la porte à clé et avec un fil électrique, des bâtons et un gourdin, ils ont tabassé ma grande sœur jusqu'à la blesser à la lèvre et sur d'autres parties du corps.", confie M. Thiam, la sœur de la victime. Cette dernière a été évacuée par la suite à l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack.