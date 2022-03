[Vidéo] Karatékate, garde rapprochée, assistante de direction… À la découverte de la Superwoman Ndoumbé Fall

Ndoumbé Fall, femme karatekate

Ceinture noire 4e dan, garde rapprochée à temps partiel et première femme en Afrique subsaharienne arbitre internationale de karaté. Tel est le résumé du pédigree de Ndoumbé Fall. Cette Sénégalaise est un bel exemple à donner lorsqu'on parle de droits des femmes, d'égalité des chances et surtout de parité puisqu'elle a su dompter les préjugés misogynes dans un milieu totalement machiste. En s’imposant dans ce cercle chargé de testostérone, Ndoumbé est devenu, par abnégation, une meneuse d’hommes.





Passionnée de sport, cette grande dame qui rêvait d'être un jour championne du monde, a d'abord pratiqué le handball, ensuite l'athlétisme, avant de s'aventurer avec brio dans le karaté, à l'âge 19 ans (elle est quadragénaire).





Le lien entre le karaté et la garde rapprochée





A l'occasion des dernières élections locales du mois de janvier, Ndoumbé était sur le terrain et dirigeait, avec flexibilité, une équipe de gardes rapprochées, composée de femmes et d'hommes. Elle avoue que le karaté lui a facilité la tâche lorsqu’elle a voulu embrasser ce métier puisqu'il faut impérativement être formé, à défaut de pratiquer un art martial pour pouvoir intégrer les services de sécurité. C'est dans cet élan qu'elle a fait la formation Gardenale au Texas en 2012 avant de faire une autre formation en garde rapprochée ici au Sénégal avec le groupe Krampon.





Le karaté et la garde rapprochée sont deux disciplines différentes, mais complémentaires, de l’avis de Ndoumbé. « Contrairement à ce que certains pensent, la sécurité ne veut pas dire une démonstration de force. C'est plutôt le fait d'escorter et de ramener son client et son entourage sains et saufs, sans aucune violence bien que cela soit parfois très compliqué », déclare-t-elle avant d'avouer que la garde rapprochée demande un certain comportement à adopter tel que la discipline qui englobe la maîtrise de soi, la correction...puisque la sécurité du client n'est pas à négliger.





« L'homme sénégalais n'aime pas être dirigé par une femme »





Selon la ceinture noire de Karaté, le travail sur le terrain n'est pas du tout facile. Il arrive même parfois que certaines personnes essaient de changer leur dispositif de sécurité. Pire encore, certains hommes n'acceptent pas de recevoir des ordres d’une femme tandis que d'autres s’interrogent sur l’authenticité des grades qu’elle a acquis. « Les hommes doivent comprendre que cette époque où la femme se rangeait ou restait à la maison est révolue», indique-t-elle.





« Représenter l'Afrique au niveau mondial était mon principal défi »





Au Karaté, elle a hissé haut le drapeau du Sénégal. Son rêve de gosse devenu un défi, c’était de représenter le Sénégal et l'Afrique au niveau international. Ndoumbé l'a réussi. « Si le Sénégal est connu dans le domaine du karaté à l'étranger, c'est bien grâce à moi, car les occidentaux ne pensaient pas que l'Afrique ou le Sénégal serait un jour au même niveau qu'eux », déclare la championne qui a crevé ce plafond de verre.





Au début, toutefois, la garde rapprochée n'était pas sa priorité. Ndoumbé admet quand-même que le métier lui a offert plusieurs opportunités comme celle de se prendre en charge et de voyager partout dans le monde. Elle a aussi servi pas mal d'autorités sénégalaises.





Voyager au moins 4 fois pour conserver son grade d'arbitre





Une aubaine pour elle étant donné que la fédération mondiale de karaté exige que les arbitres haut gradés, comme elle, fassent au minimum 4 voyages par an pour pouvoir participer au championnat du monde. Elle se dit obligée depuis 2020 d’user de ses propres moyens pour maintenir son ranking au nom du Sénégal pour ne pas être rétrogradée, car depuis le début de la Covid-19, le soutien des autorités, à l’instar de Matar Ba, ministre des sports, fait un peu défaut.





Situation matrimoniale