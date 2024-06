Kayz Fof : « Nous espérons que les bases militaires étrangères quitteront (le Sénégal) »

L’activiste et polémiste sénégalais, Lansana Fofana alias Kayz Fof a accordé récemment une interview à « Médiaguinée ». Celui qui fut le pourfendeur du régime de Macky Sall, dit prendre son temps pour apprécier le début de règne du duo Diomaye Faye-Sonko.





« Nous continuons de voir le travail qui est en œuvre au Sénégal pour pouvoir nous positionner »





Ils « sont au pouvoir depuis le 03 avril 2024. Il est donc prématuré aujourd’hui de juger le travail du Président Bassirou Diomaye Faye, parce qu’il n’a fait que deux mois à la tête de notre pays. Donc nous observons, nous continuons de voir le travail qui est en œuvre au Sénégal pour pouvoir nous positionner et donner notre position sur les orientations de ce nouveau régime du Sénégal » a-t-il déclaré. Toutefois, il attend de M. Faye, des décisions courageuses.





« Nous espérons que le Sénégal quittera la monnaie néocoloniale »