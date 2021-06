Kébémer : 02 morts et 04 blessés dans une collision entre un camion et un véhicule chargé de légumes

Accident mortel entre Kebemer et Lompoul

Un grave accident s’est produit hier lundi 07 juin vers 21 heures sur la route Kébémer-Lompoul. Un camion est entré en collision avec un véhicule transportant des légumes. Le bilan fait état de deux morts et 04 blessés. Les nommés Djibril Ndoye et Amy Ndiaye sont décédés sur le coup. Les blessés et les deux corps sans vie ont été évacués au centre de santé de Kebemer. La gendarmerie a ouvert une enquête.