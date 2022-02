Kébémer : Un véhicule particulier heurte un arbre et fait un mort

Un véhicule particulier heurte un arbre et fait un mort

Un accident mortel s’est produit ce lundi 28 février vers 05 h 30 minutes sur la route Ndoyène -Warack dans la commune de Loro (département de Kébémer) à hauteur du village de Keur Amadou Yalla.





Un véhicule particulier de marque Ford fusion sans immatriculation conduit par un certain Assane Gueye a fait une sortie de route et heurté un arbre sur le bas-côté droit de son sens de course. Le conducteur dudit véhicule est décédé sur le coup. Informés, les éléments de la brigade de gendarmerie de Sagatta Guet se sont transportés sur les lieux de l’accident.





Après constat, le corps sans vie du chauffeur Assane Gueye a été déposé à la morgue de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga.