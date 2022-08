Kédoudou / Démantèlement d’un réseau de proxénètes : 02 individus interpellés à Sadougou-Sénégal

Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation et les arrestations menées par les forces de défense et de sécurité, la traite des personnes et le proxénétisme gagnent des proportions inquiétantes au niveau des sites d’orpaillage disséminés à travers la région de Kédougou.

Dans ces lieux, ils sont des centaines de mineurs qui sont pris au piège et forcés à la prostitution et au travail minier. Grace à l’exploitation artisanale d’or, beaucoup de ces sites font l’objet de convoitises ; des villages comme Kharakheyna et Sadougou Sénégal connaissent un flux migratoire très important grâce au développement fulgurant de l’activité du métal précieux. Une telle situation ne cesse d’attirer des migrants issus des pays de la sous-région et de développer la traite des mineurs à cause de l’implantation de réseaux de trafics de personnes entretenus par des ressortissants de la sous-région. C’est le cas de ces trois jeunes filles, victimes de ce business sexuel à Fadougou Sénégal, localité située dans la commune de Missira Sirimana dans le département de Saraya. Elles n’ont eu leur salut que grâce à l’intervention rapide des éléments de l’adjudant Laye Diaw Ndiaye de la brigade de gendarmerie de Saraya qui a mis un terme à ces sévices dont elles étaient victimes. Interpellés par les gendarmes, A.S.K et J.S respectivement originaires du Malie et du Nigéria seront déférés au parquet de Kédougou au terme de leur garde à vue à la brigade de gendarmerie territoriale de Saraya pour les raisons d’enquête.