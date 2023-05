Kédougou : 1800 explosifs saisis, le propriétaire voulait les vendre à…

Trois sacs contenant chacun 600 explosifs, soit au total 1800 unités, ont été saisis à Kédougou sur B. Traoré. Il a été arrêté par les gendarmes de la localité entre le village de Farading et la route nationale n°7. Il était à bord d’un 4X4 en provenance du Mali.



D’après L’Observateur, qui donne l’information, B. Traoré a déclaré être le propriétaire des explosifs et révélé qu’il envisageait de les vendre au village de Bantaco à ses clients habituels, essentiellement des orpailleurs traditionnels.



Le journal rapporte que le mis en cause a été placé en garde à vue et déféré au parquet du Tribunal de grande instance de Kédougou avant d'être placé sous mandat de dépôt.



La même source signale que la Section de recherches de Tamba s’est jointe aux gendarmes de Kédougou pour un approfondissement de l’enquête.



Cette saisie a été suivie par une autre réalisée à Bakel. Ce qui fait dire à un commandant de la gendarmerie en retraite, cité par L’Observateur, que, certes, «on n’est pas encore à des phénomènes ultra-violents, mais il y a une pénétration du marché par ces criminels».