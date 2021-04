Kédougou : Des étudiants déversent leur colère dans la rue

Selon L’AS, des étudiants ressortissants de Kédougou ont déversé leur colère dans les rues, bloquant la circulation sur certaines voies. Ils réclament le recrutement de tous les jeunes de la région de Kédougou dans les sociétés minières qui les méprisent, l’acquisition d’immeubles pour loger les étudiants dans les différentes villes qui abritent des universités et le départ immédiat de l’Inspecteur régional du travail.Le président de l’association des étudiants de Kédougou, Karamoko Samoura, l’accuse de gonfler les chiffres des emplois. Les étudiants ont aussi tiré à boulets rouges sur les autorités administratives et locales qu’ils ont tenté de rencontrer en vain. L’association des étudiants ressortissants de Kédougou va remettre un mémorandum aux autorités administratives et un ultimatum d’un mois leur sera accordé.