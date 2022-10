Kédougou - La filière coton menacée par des insectes : Aly Ngouille Ndiaye rassure les producteurs…

Le ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural, Aly Ngouille Ndiaye, s’est rendu à Kédougou pour rassurer les producteurs de coton qui sont sous la menace des insectes piqueurs et suceurs. Selon les informations de la radio, les insectes ravageurs ont dévoré 3000 hectares de coton dans une localité située dans le département de Saraya.



Pour le ministre de tutelle, ils sont tombés dès la première semaine au ministère sur une note d’alerte de la présence de ses insectes au niveau du champ de coton. Selon lui, ce n’est pas quelque chose de spécifique au Sénégal mais dans beaucoup d’autres pays du Sahel



”Nous allons apporter des solutions à leurs préoccupations, promet-il. On les accompagnera avec la SODEFITEX parce que quand même, c’est une culture qui a son importance vu la qualité de coton qu’on a l’habitude de faire au Sénégal. Par ailleurs, c’est une culture qui occupe beaucoup de jeunes et qui ont choisi de rester pour cultiver le coton plutôt que de prendre le chemin de l’immigration. Des dispositifs seront adaptés pour tenir au courant de la situation » .