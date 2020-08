Kédougou : Le centre de traitement Covid non fonctionnel, faute de personnel qualifié et de matériel médical

Aujourd’hui, au regard de l’explosion des cas communautaires avec le premier cas de décès enregistré à Kédougou, la fonctionnalité du centre de traitement institué par les autorités sanitaires de la région médicale s'avère une nécessité pour parer à toute éventualité.







Ce premier cas de décès enregistré dans la région de Kédougou remet sur la table, la problématique de la prise en charge de ces cas positifs à la Covid-19, notamment, les personnes âgées. Le centre de traitement institué à cet effet, pourrait jouer un véritable rôle dans la prise en charge de ces malades, s’il bénéficiait de toutes les ressources nécessaires liées à son fonctionnement. Malheureusement depuis son institution, sa fonctionnalité tarde toujours à être effective, a constaté Seneweb. Avec l'explosion de ces cas positifs à la Cociv-19 issus de la transmission communautaire dont 01 décès, des solutions s’imposent à ce niveau.





Cette recrudescence subite de ces cas communautaires avec 06 cas dont 01 décès pour la seule journée du mardi suscite des inquiétudes pour la prise en charge des malades de coronavirus. Malgré l’existence d’un centre de traitement dans la commune de Kédougou sis au quartier Ndiormi, les malades ne sont pas encore admis au sein de cette structure pour cause de non fonctionnalité dudit centre.





En effet, depuis son institution, le centre n’a accueilli aucun malade de coronavirus. Et pour cause, ses besoins en médecin, infirmiers et logistique roulante tardent toujours à être satisfaits. Du coup, c’est le personnel du centre de santé de Kédougou qui s'active autour de ces patients Covid.





« Avec une capacité de 20 lits, ce centre est dépourvu de personnel qualifié et de matériel médical adéquat pour faire face à d'éventuels cas graves au regard de l’explosion des cas communautaires à la Covid-19 notés cette dernière semaine dans la commune de Kédougou. Dans ce cas d'espèce, il n'est pas exclu de référer ces éventuels cas graves vers la région de Tamba compte tenu de l’état du centre de traitement de Kédougou », indique une source proche du personnel de santé.





A rappeler que depuis le début de cette pandémie, le seul district sanitaire de Kédougou concerné par la pandémie a enregistré 49 cas positifs dont 28 cas communautaires, 20 cas contacts et 01 cas importé.